Из Пестрецов в зону СВО отправили партию шефской помощи

В Пестрецах состоялась отправка очередной партии шефской помощи для бойцов в зоне проведения специальной военной спецоперации. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, сбор был организован в райцентре, в Доме детского творчества.

Военнослужащим передадут все необходимые хозяйственные товары и продукты питания, а также адресные посылки для бойцов.

В акции «Помощь рядом» по сбору гуманитарной помощи приняли участие образовательные учреждения района, а также индивидуальные предприниматели и организации.

Союз советских офицеров и «серебряные» волонтеры района передали 34 маскировочные сети и три костюма, более 70 окопных свечей.

В погрузке приняли участие руководитель района Раис Сулейманов, представители исполкома, участники движений «Юнармия» и «Форпост», активисты и волонтеры. «Мы не забываем наших бойцов на СВО. Благодарю за поддержку всех неравнодушных жителей района, принявших участие в сборе гуманитарного груза», — сказал он.

Гуманитарную помощь доставят бойцам в ЛНР.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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