США и Евросоюз намерены устроить антиконституционный государственный переворот в Грузии. Об этом, комментируя протесты в Тбилиси, направленные против закона об иноагентах, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он отметил, что Грузия попыталась понять, на что идет иностранное финансирование многочисленных неправительственных организаций на ее территории. Ответом на это же стал штурм парламента протестующими с зажигательной смесью.

«США и ЕС, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела, в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», — поделился политик в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Штаты и ЕС призвали власти Грузии к сдержанности. Однако когда подобное случилось на американской территории (штурм Капитолия), напомнил Клишас, одна из протестующих получила пулю в лоб.

«Менять власть в стране нужно на выборах, а не в результате кровавых цветных революций, оплаченных иностранными правительствами», — подчеркнул политик.