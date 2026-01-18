«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

Кому не стоит окунаться в прорубь? Нужно ли запасаться святой крещенской водой, как ее использовать и для чего она нужна? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





«Мы наблюдаем такой феномен, как отделение святыни от ее источника»

– Что за праздник Крещение Господне?

– Крещение Господне – это праздник, который мы празднуем 18 и 19 января. Это очень важное событие, о котором многие знают, но знания их часто какие-то суеверные. Часто для светского человека это день, когда надо набрать святую воду, причем в каких-то промышленных масштабах, и обязательно окунуться в прорубь. Конечно же, все это очень далеко от православного понимания и от того, как Церковь понимает Крещение Господне.

– Как правильно набирать святую воду?

– В Церкви воду освящают два дня – 18-го и 19-го числа. Часто люди говорят, что вода, набранная в один из этих дней, богоявленская, а в другой – крещенская. На самом деле, она одна и та же. Но почему же тогда воду освящают два дня? Просто так исторически сложилось, что на Крещение всегда было много желающих набрать святую воду, поэтому ее освящают не один день.

Также мы освящаем места для набора воды. Что важно – мы не освящаем места для купания и не организуем их! Это места именно для набора воды, так сложилась традиция. Представьте себе прошлые века, когда не было водопровода и воду в храм носили из колодцев, что было не просто, а желающих набрать святую воду куда больше, чем сейчас. Поэтому освящали пруды, чтобы агиасма досталась всем.

Важно понимать, что святая вода неотделима от богослужения, но, к сожалению, мы наблюдаем такой феномен, как отделение святыни от ее источника. Люди приходят за святой водой, но проходят мимо храма. Они не воспринимают того, что святая вода – это святыня, которую дает Церковь, не интересуются источником этой святыни. Мало кто задумывается о том, почему вообще Церковь совершает в этот день богослужение. Служба в этот день имеет множество смыслов, отсылок.

– Нужно ли окроплять дом святой водой?

– На богослужении на освящение воды мы говорим о том, что эта вода для благословения, и в том числе для окропления домов. Важно понимать, что окропление святой водой – это не освящение жилья. Освящение в этом понимании проходит при участии священника, он молится и освящает жилье на всякие благие дела. Освященный дом – это малая церковь, где мы так же молимся, где совершаются наши малые, домашние богослужения.

Окроплять дом святой водой очень правильно и очень хорошо, но нужно понимать, что это не освящение. Это действие, с помощью которого вы делитесь радостью о том, что получили эту святыню. Мы побывали на богослужении, причастились, набрали святой воды и, радостные, окропляем свое жилье. Можно набрать агиасму в емкость и под чтение тропаря или кондака праздника Крещения Господня окропить стены.

Для человека суеверного очень важно понимать, что это не какое-то изгнание негативной энергетики и не очищение от сглаза и тому подобное.

«Тот, кто не ходит в храм, но окунается в прорубь, утоляет свою духовную пустоту»

– Для чего нужно окунаться в прорубь на Крещение?

– Окунание в прорубь – это народная традиция. Многие думают, что так они очищаются от грехов и укрепляют здоровье, но это совершенно не так.

Когда паломники ездят на Святую землю, они повторяют то, что сделал Спаситель: наш Господь крестился в водах Иорданских от Иоанна Предтечи. Паломники окунаются в воду так же, как Иисус Христос. Когда в России начали делать проруби для набора святой воды, люди решили тоже в них окунаться.

Отношение Церкви к этому очень сложное. У меня всегда возникал вопрос, почему люди это делают. Если мы порассуждаем, то получается, что человек, который не ходит в храм, но окунается на Крещение, испытывает духовную пустоту.

Есть известное выражение: «У человека в душе есть дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее тем, чем может». Еще говорят, что свято место пусто не бывает. У человека есть потребность в духовности, он это понимает, и вот наступает большой праздник, и, чтобы не оставаться в стороне, ему хочется что-то сделать. При этом на службу идти он не хочет, а купание в проруби – это экстремально, весело, интересно. Так человек пытается утолить свою духовную пустоту. Но на самом деле утолить ее можно только в храме. Всякая душа по природе христианка, и она требует, чтобы ее накормили духовной пищей на богослужении, она не требует, чтобы тело свозили на прорубь.

Наша важная миссионерская задача в том, чтобы человека от очереди к проруби перевести к очереди на исповедь.

Еще раз повторю: от окунания в воду ваши грехи не прощаются. За счет чего они должны прощаться? За счет обращения к Богу? Но таким образом к Богу вы не обращаетесь. За счет сокрушения? Нет, человек не сокрушается. Нужно понимать, что грехи прощаются во время исповеди и покаяния и за фундаментальным изменением своей жизни, которое происходит путем серьезной работы над собой после покаяния. Это важно понимать и не пытаться делать духовную подмену.

– Кто тогда должен окунаться в воду на Крещение?

– Окунаться в воду могут люди, которые побывали в храме, которые соблюдали пост в сочельник, которые причащались, имеют здоровье, физическую крепость и которым очень хочется это сделать. Таким людям вполне можно окунуться в память о том событии, которое совершил Спаситель.

Думаю, что от той огромной массы, которая окунается на Крещение, только 0,01% тех, кому можно было бы окунуться.

«Люди стоят в очереди за водой в то время, пока идет служба»

– Правда ли, что если в Крещение обтереться снегом, укрепишь здоровье?

– Есть мнение о том, что вся вода в Крещение становится святой, и от него исходят различные вопросы, например: становится ли снег святым? Мне кажется, эту тему можно разбирать до бесконечности.

Все эти вопросы интересные, но если серьезно отнестись, то есть только два богословских мнения. Первое – освящается естество вод, второе – освящается вода в храме.

Для современного человека важно поставить вопрос: «А почему вы переживаете о том, освятилась ли вся вода?» Что стоит за этим вопросом? Я думаю, что такие вопросы возникают от банального нежелания идти в храм. Им проще открыть кран, набрать воды и никуда не идти. Я думаю, что вся вода будет святой для тех, у кого по объективным причинам нет возможности пойти в храм, как, к примеру, у верующих в годы гонений на Церковь. Они набирали воду в простом пруду, даже без освящения водоема.

Поэтому важно прийти на богослужение, отстоять всю службу, а не прийти к концу. Помолитесь, причаститесь. Вода освящается к концу литургии, но потом литургия продолжается, и я часто наблюдаю, как в храме образуются две группы: одна стоит возле алтаря, они знают, что сейчас мы освятим воду, завершим службу, затем прочитаем благодарственные молитвы, и после этого можно спокойно набрать воду. Более того, эта группа людей знает страшную вещь – эта вода в храме еще минимум неделю будет стоять.

Другая группа стоит у входа в храм рядом с баками с водой. Там образуется очередь, иногда даже происходят переклички с выяснениями, кто и за кем занимал. Мне иногда кажется, что скоро талончики придумают.

Очень хочется, чтобы люди из той группы, что стоят в очереди за водой, со временем перешли к группе, которая стоит ближе а алтарю.

– Раз вся вода становится святой в этот день, не грех ли ею мыть полы?

– Некоторые люди считают, что на Крещение нельзя мыться, убираться и так далее. Но я думаю, что именно про это проявление фарисейства Господь говорил в Евангелии. Он критиковал фарисеев, которые в субботу сохраняют полный покой и даже добрые дела не делают. Он говорит им прямо: «Ну вы же отвязываете своего осла, ведете его поить?» Очень важно не быть фарисеем. Когда мы говорим о каком-то ритме жизни, об уборке в праздники, нужно понимать, что это время освобождается для богослужения. То есть мы освобождаем время и не прибираемся, потому что мы идем на службу.

«Святая вода – это живое упоминание о том, что Бог нас любит»

– Отличается ли чем-то святая вода, освященная именно в Крещение?

– Важно понимать, в чем смысл освящения воды. Господь дает нам эту святыню, чтобы мы могли духовно радоваться, духовно поддерживать себя. Мы можем набрать эту воду и пользоваться в течение всего года, мы можем выпить ее натощак с утра с молитвой, с просфоркой и так далее. Это некая связь человека с храмом. Допустим, человек приходит в воскресенье в храм, причащается, а в остальные дни работает, и такой возможности у него нет. Но он может встать с утра, прочитать молитвы, взять просфорку и запить ее святой водой. Так будет проявляться его связь с церковью.

Все эти святыни нужны нам не сами по себе. Они нужны нам, чтобы радоваться, духовно утешаться и иметь зримую поддержку. Получается, что святая вода – это прямое, живое упоминание о том, что Бог нас любит и дает нам такие святыни.

– Сколько дней вода остается святой после праздника?

– Святая вода остается святой все время, и нет какого-то понятия, как многие считают, что она остается святой три дня или неделю. Они думают, что благодать потом улетучивается? Непонятно. Святой вода остается все время. Есть даже примеры, когда люди находили банки, подписанные: «Крещенская вода, 1957 год». Открывали, а она не испорченная. Вот пример того, что святая вода не портится.

Некоторые рассуждают, что она не портится, потому что мы окунаем в нее серебряный крест и ионы серебра убивают все бактерии. Но вода может освящаться и деревянным крестом и так же не будет портиться.

Хочется пожелать нам всем быть максимально осмысленными в нашей жизни, понимать, что и для чего происходит. Не верить в какие-то странные суеверие и стараться идти за Христом в Таинство Крещения, а за этим пусть следует здравая церковная жизнь.

