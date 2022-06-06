Из обычного празднования раздули черт-те что: Иванов – о селфи Лисаковича в игре с «Уфой»

Экс-полузащитник «Уфы» Олег Иванов, который вскоре подпишет контракт с «Рубином», в своей колонке на «Спорт-Экспрессе» поделился подробностями заключительной игры 30-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2021/22 против казанского клуба (1:2).

«Первый тайм с «Рубином» отыграли ужасно. Нервяк! Даже опытных футболистов потряхивало, в том числе и меня. Ноги ватные, ничего не получалось. Трудно было отделаться от мысли, что сегодня на карту поставлено все: либо ты, либо тебя…

«Рубин», впрочем, тоже не блистал. Но повел 1:0 благодаря пенальти, который реализовал Лисакович. На то, что произошло потом не обратил внимания. Никогда не смотрю, как радуется соперник после забитого мяча.

Узнал о селфи сутки спустя, волейболист Алексей Спиридонов, мой приятель, скинул ролик на телефон. Я полез в интернет, почитал, что пишут об этом эпизоде, — и поразился. Из обычного празднования раздули черт-те что! Кто-то вообще заявил, что Бог наказал белорусского форварда за пижонство», – заявил Иванов.

Последним клубом футболиста была ФК «Уфа», которая также как и «Рубин» вылетела из РПЛ по итогам сезона. Иванов в прошлом сезоне забил два гола и отдал две голевые передачи в 25-ти матчах за «Уфу».

Напомним, Олег Иванов опроверг информацию о подписанном контракте с «Рубином». Ранее клуб объявил о трансфере футболиста официально.