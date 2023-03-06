Из Нижнекамска выехала партия гуманитарной помощи для школы в ДНР

Нижнекамск направил для школы в Донецкой народной республике крупную партию гуманитарной помощи, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Айдар Метшин. По его словам, к сбору, который вел Нижнекамский филиал КАИ, присоединились студенты, преподаватели, активисты города. Предприятия и организации направили для школы строительные инструменты, посуду, мебель, технику, спортинвентарь, медикаменты и многое другое.

О том, что школе нужна поддержка, узнал преподаватель Ильнар Абукаев после поездки к мобилизованным землякам. Там он познакомился с директором образовательного учреждения, который рассказал, что школа разграблена и разрушена, нет даже вилок.

Сейчас работники и учителя делают все необходимое, чтобы наладить образовательный процесс для 170 детей. Ильнар Абукаев вызвался помочь доставить гуманитарный груз до места назначения.

«Выражаю всем неравнодушным огромную благодарность за общее благое дело, отдельное спасибо, конечно, Ильнару. Он будет лично сопровождать транспортировку. Будем с ним на связи! Ждем дома», — написал Метшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамцы отправили около 3 тонн гуманитарной помощи в Луганскую народную республику.