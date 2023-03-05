Нижнекамцы отправили три тонны гуманитарной помощи госпиталям ЛНР

Жители Нижнекамска направили госпиталям Луганской народной республики очередной груз гуманитарной помощи – почти 400 коробок и мешков с лекарственными препаратами, костылями, инвалидными колясками, постельным бельем. Общий вес груза составил порядка трех тонн.

Также в ЛНР отправлены 300 пар сланцев, одежда, термобелье, обувь, теплые вещи, продукты питания, предметы гигиены и первой необходимости.

В сборе гуманитарной помощи принимал участие весь город: детские сады, школы, волонтеры и неравнодушные горожане. Среди отправленных вещей также были около 300 писем от детей солдатам. Они рисуют, делают аппликации, пишут свои пожелания военным и иногда даже вкладывают в конверты конфетки и шоколадки.

«В целом, жители Нижнекамска направили порядка 33-34 тонн на сумму более 25 млн рублей, но это без учета частных инициатив и помощи от предприятий — они отдельно проводят работу», — рассказала «Татар-информу» вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.