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Побывавшие дома бойцы из Татарстана доставят медикам СВО купленную нижнекамцами «Буханку»
Из Нижнекамска в зону специальной военной операции отправили УАЗ СГР. На фронте он будет служить медицинским автомобилем. Машину приобрели волонтеры, рабочие автокомплекса провели ремонт, а перегнали уже сами нижнекамские военнослужащие.
«Я работаю санитаром. И вот этой машиной нам ребята добро сделали. Там обычно бывают 300-е, возим мы. Стараемся, чтобы раненые вернулись живые, здоровые домой. Чтобы встретились, друг друга обняли и посидели», — говорит военнослужащий с позывным Бек.
«Я хочу сказать огромное спасибо директору этого автокомплекса. Спасибо всей „Гуманитарке РТ“, помогают нам, с ними легко. Особая благодарность всем и, как говорится, Победа будет за нами», — вторит военный с позывным Юлий.
Сотрудники и руководство автокомплекса помогают военнослужащим на постоянной основе. Их задача — подлатать каждую машину так, чтобы она как можно дольше прослужила нашим солдатам. Конкретно этот УАЗ отправится на передовую для быстрой транспортировки раненных. И дальнейшего оказания медицинской помощи.
«80% мира против нас воюют, но мы победим, победа обязательно будет за нами. Хочу, чтобы ребята доехали как нужно, вернулись к живыми, здоровыми к своим семьям», — говорит предприниматель Роман Авдоян.
Вместе с автомобилем в зону спецоперации отправляют и гуманитарную помощь от горожан. Всё это повезут на передовую военнослужащие, вернувшиеся в кратковременный отпуск. Перед поездкой они успели пообщаться с близкими, а сразу после — вернулись к защите нашей страны.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске для семей бойцов СВО провели предновогодний утренник и вручили подарки.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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