В Нижнекамске для семей бойцов СВО провели предновогодний утренник и вручили подарки

В Нижнекамске для семей военных, который выполняют свой долг в зоне спецоперации, провели предновогодний утренник. Матерей с детьми пригласили в ресторан, для малышей организовали представление и вручили подарки. Мероприятие прошло при поддержке депутата Государственной Думы РФ Айдара Метшина.

Поздравить малышей вышел известный новогодний персонаж Гринч. Дети встретили его с восторгом. Кроме него, в праздничном представлении участвовали гномы и другие сказочные существа.

Дети нарядились на утренник не хуже самих артистов. Юная Элина стала феей, ее сестра выглядит не менее оригинально. Отец девочек был мобилизован и уже больше года выполняет боевые задачи на передовой. Сейчас забота о дочерях полностью лежит на плечах супруги.

«Очень отвлекает детей, разряжает обстановку, дети немного забываются, всё равно праздничная обстановка. Нас не забывают никогда, всегда приглашают, очень интересно...» — рассказала Эльвира Баширова, жена мобилизованного.

«Людей много, и можно с кем-то подружиться и вместе играть в одной команде», — заметила в свою очередь дочка бойца Амина Башарова.

На утренник было приглашено 66 семей мобилизованных нижнекамцев, проживающих в Гагаринском избирательном округе, в которых насчитывается около 70 детей. Оно не первое и не единственное в рамках поддержки семей тех, кто сейчас на передовой.

«Дети чувствуют, что их папы — герои, защищают национальную безопасность России. Мы рядом, мы всегда поддержим. И такой праздник, как Новый год, мы не могли обойти стороной», — отметила помощница депутата Госдумы РФ Айдара Метшина Ольга Курдюкова.

Конечно, на празднике не обошлось без Деда Мороза. Он вручил каждому ребенку подарок.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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