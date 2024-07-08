Из Нижнекамска на СВО отправилась очередная команда контрактников

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня в Нижнекамске провожали 16 мужчин, подписавших контракты с Минобороны. По традиции проводить ребят пришли самые близкие. Настрой у бойцов серьезный, а уверенности в том, что в тылу все будет хорошо, придают повышенные выплаты.

Будущим бойцам не просто было принять это решение, но они его приняли и встали на защиту Родины. Провожали мужчин ветераны СВО, представители администрации, волонтеры. Напутственные слова произнесли военком Газинур Ситдиков, руководитель исполнительного комитета Роман Булатов и председатель СТОС Лариса Орлова.

Каждый подписавший контракт получил денежные выплаты. По инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова их увеличили на 50%, или до 1.5 млн рублей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы должны помнить о тех, кто находится на боевом посту. Бойцы на передовой должны быть спокойны за свои семьи, и это наша задача», — сказал ранее руководитель республики.

Помимо финансовой помощи, новым контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым. Местные власти берут под опеку семьи бойцов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Отметим, что набор контрактников продолжается. Сейчас на СВО нужны медработники, операторы БПЛА, водители, артиллеристы. В пунктах отбора на контрактную службу желающим помогут выбрать специальность и часть.

В данный момент набирают в именной батальон «Бытыр», который будет заниматься охраной новых территории.

Те же 16 мужчин, которых проводили сегодня, перед отправкой в зону СВО пройдут необходимые курсы подготовки. После бойцы будут служить в различных подразделениях Минобороны.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.