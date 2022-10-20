Из Нижнего Новгорода в Казань начнут ходить суда на подводных крыльях «Метеор»

Из Нижнего Новгорода в Казань и Кострому будут ходить суда на подводных крыльях «Метеор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Дениса Рябинина.

«Такие суда планируется использовать в первую очередь для обеспечения межрегионального сообщения — до города Костромы и до Казани <...> До Казани поедем — Нижний Новгород, Макарьево, Юрино, Чебоксары, Казань», — рассказал Рябинин во время своего доклада на заседании Комитета по транспорту.

По его словам, первое судно будет приобретено в 2023-2024 годах по схеме льготного лизинга, средства на будущий год предусмотрены. Количество рейсов и остановочных пунктов будут уточняться в ходе эксплуатации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане планируют придать импульс проекту «Великий Волжский путь» и возродить речной туризм. В республике готовы произвести около 30 «Метеоров», маршруты которых свяжут пять регионов Поволжья.