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Из Набережных Челнов в Лисичанск отправили более 20 коробок гуманитарного груза
Из Набережночелнинского педагогического университета в подшефный город Лисичанск отправлен гуманитарный груз. Фото и видео появилось в Telegram-канале городской администрации Автограда.
Студенты и преподаватели университета в этот раз собрали все необходимое для детей: питание, смеси, подгузники, средства личной гигиены — получилось в итоге более 20 коробок.
Такая акция проходит по инициативе Добро.Центра НГПУ и поддержке «единороссов» вот уже восьмой раз.
Ранее «Татар-Информ» сообщал, что из Татарстана в Лисичанск и Рубежное отправился очередной конвой из семи машин с помощью.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
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