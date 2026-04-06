Из Набережных Челнов передали УАЗ для подвоза боекомплекта и эвакуации раненых

В Набережных Челнах в рамках шефской помощи передали автомобиль УАЗ для нужд военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Автомобиль предназначен для бойца Фаниса Хабибуллина. С просьбой о его приобретении ранее обратилась в общественную приемную мэра его супруга Рита Хабибуллина.

«Инициатором является супруга нашего военнослужащего – обратилась к нам с просьбой приобрести автомобиль для передачи в зону специальной военной операции ее мужу. У них четверо детей, он служит Отечеству. На таких людях держится наша страна», – отметил Магдеев.

По его словам, УАЗ будет использоваться на линии соприкосновения, в том числе для подвоза боекомплекта и эвакуации раненых.

Автомобиль отправится в зону СВО с дополнительным грузом – в салоне уже размещены продукты и необходимые вещи, собранные активистами территориальных общественных самоуправлений Центрального и Комсомольского районов.

«Спасибо вам за то, что вы делаете для наших бойцов, за ваши благие дела», – поблагодарил волонтеров мэр.

Отмечается, что автомобиль подготовлен при участии представителей бизнеса и аппарата мэрии. Власти города подчеркнули, что поддержка военнослужащих будет продолжена.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.