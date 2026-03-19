«С победой ждем их домой!»: Челны отправили шефскую помощь бойцам СВО

Набережные Челны продолжают поддерживать военнослужащих в зоне СВО. Сегодня из города отправилась очередная колонна с шефской помощью для группировки войск «Север». Для бойцов собрали все самое необходимое – от продуктов до домашних сладостей.

С самого утра на площадке перед Майданом кипела работа. Волонтеры, сотрудники исполнительного комитета, депутаты горсовета, предприниматели и просто неравнодушные челнинцы формировали груз, который вскоре отправится на фронт.

«В пятницу на прошлой неделе мы буквально отправили КАМАЗ, полный гуманитарной помощи. Сейчас готовимся к новым отправкам. Ребята ждут нашу помощь, она востребована, и я хочу сказать спасибо всем жителям, которые поддерживают наших бойцов. А ребята пусть помнят: мы ждем их живыми и с победой!» – отметил мэр города Наиль Магдеев.

К сбору помощи активно подключилась и волонтер Мадина Мухаметзянова со своей командой.

«В этот раз во время поста мы приготовили 102 кг чак-чака, жители сделали домашнюю лапшу и сладости. Все передали в администрацию города, и теперь это отправляется нашим ребятам. Наша поддержка с нашей стороны. Что пожелать? Скорейшего возвращения домой, с победой ждем их, только с победой!» – рассказала Мадина Мухаметзянова.

Мэр города подчеркнул, что колонна уже покидает пределы города, а он сам вскоре отправится в зону СВО, чтобы лично передать помощь военнослужащим.

«Нашим бойцам – верить, что победа за нами. И она будет. Мы поддержим их. Тыл – это тоже победа. Мы помогаем побеждать. Ребята, держитесь, мы вас любим, ждем, и победа будет за нами», – отметил Наиль Магдеев.

Это уже 53-я отправка помощи с начала СВО и третья с начала этого года. Город останавливаться на достигнутом не собирается: традиция шефской поддержки продолжает объединять всех жителей Набережных Челнов.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

