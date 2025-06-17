Из Набережных Челнов отправили 39-ю партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Из Набережных Челнов отправили очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Это уже 39-я отправка с начала СВО и десятая с начала 2025 года.

Груз собрали и отправили в рамках шефской помощи, которая стала доброй традицией в Автограде. Отправка прошла на площади Майдан при участии городских властей, активистов и волонтеров.

«Набережные Челны всегда отличались тем, что здесь жили неравнодушные люди, люди, которые в тяжелую минуту, в трудную минуту готовы быть рядом, которые готовы подставить плечо, подать руку», – отметил руководитель Исполнительного комитета Фарид Салахов.

По данным организаторов, за месяц удалось собрать квадрокоптеры, автомобили, мотоциклы, квадроциклы, генераторы, строительные материалы, продукты питания, медикаменты и личные посылки от жителей. Помощь доставят в 14 подразделений – от Луганской до Херсонской областей.

Груз доставят на передовую добровольцы Рауф Низаметдинов и Галимзян Валиуллин. Для Низаметдинова это – уже 26-я поездка в зону боевых действий, а для Валиуллина – третья.

«Мне хотелось бы участвовать в боевых действиях, но меня не взяли. Мне скоро будет 70. Но там хочется пацанам настроение поднимать, на гармошке бывает играем, когда ночуем в блиндаже. Ребята очень довольные остаются», – рассказал Валиуллин.

С начала СВО шефскую помощь из Набережных Челнов направляют регулярно. В организации участвуют городские предприятия, общественные объединения и частные лица.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой