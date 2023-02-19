Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из Менделеевска в зону спецоперации направили более 250 посылок
В Менделеевск направили очередную партию гуманитарного груза — на этот раз помощь ушла бойцам 430-го полка. Всего с молодежного центра «Яшьлек» и районного ДК «Юность» направили в зону спецоперации 252 посылки, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.
В наборы вошли вода, хлебцы, чай, кофе, тушенка, печенье, газовые баллончики, средства гигиены и многое другое.
Также в каждый набор вложили письма от учащихся школ района, которые дарят особое тепло солдатам.
Направили и бинокли, маскировочные сети, сплетенные неравнодушными жителям, и восемь печек, изготовленных местными предпринимателями.
Также были сформированы индивидуальные посылки родственниками бойцов.
Отправка гуманитарной помощи в Менделеевске производится ежемесячно. На сегодняшний день направлено уже примерно 80 тонн груза более чем на 30 млн рублей.
Напомним, ранее делегация Менделеевска с главой района Радмиром Беляевым лично доставила груз в зону специальной военной операции.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»