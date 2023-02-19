Из Менделеевска в зону спецоперации направили более 250 посылок

В Менделеевск направили очередную партию гуманитарного груза — на этот раз помощь ушла бойцам 430-го полка. Всего с молодежного центра «Яшьлек» и районного ДК «Юность» направили в зону спецоперации 252 посылки, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

В наборы вошли вода, хлебцы, чай, кофе, тушенка, печенье, газовые баллончики, средства гигиены и многое другое.

Также в каждый набор вложили письма от учащихся школ района, которые дарят особое тепло солдатам.

Направили и бинокли, маскировочные сети, сплетенные неравнодушными жителям, и восемь печек, изготовленных местными предпринимателями.

Также были сформированы индивидуальные посылки родственниками бойцов.

Отправка гуманитарной помощи в Менделеевске производится ежемесячно. На сегодняшний день направлено уже примерно 80 тонн груза более чем на 30 млн рублей.

Напомним, ранее делегация Менделеевска с главой района Радмиром Беляевым лично доставила груз в зону специальной военной операции.