Из Менделеевска и Елабуги отправлено более 100 подарочных посылок в зону СВО

Менделеевские и елабужские волонтеры и активисты совместно отправили более 100 подарков для военнослужащих и мобилизованных, которые отправились в зону спецоперации в ноябре. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Также бойцам передали индивидуальные посылки, которые собрали их родные и близкие.

В подарочные наборы от районов положили сладости и открытки с письмами, которые написали школьники.

Вскоре будет подготовлен новый груз с гуманитарной помощью, сейчас идет его сбор. Сопровождать груз будет глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что елабужские студенты начали изготавливать печки-буржуйки для участников спецоперации.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).