Елабужские студенты начали изготавливать печки-буржуйки для участников спецоперации

В Елабужском политехническом колледже запустили производство печек-буржуек для походных условий. Небольшие, но надежные печки изготавливают студенты под руководством мастера производственного обучения Эльдара Гарашова, рассказали «Татар-информу» в администрации Елабужского района РТ.

С наступлением холодов печки становятся незаменимы в условиях боевых действий и помогают сохранить здоровье российских военных.

«С самого начала специальной военной операции наши студенты активно поддерживают общероссийскую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Они не только участвуют в сборе необходимых вещей, помогают семьям мобилизованных, но и проявляют профессиональные умения. Сейчас студенты колледжа, обучающиеся профессии „Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)“, на благотворительной основе изготовили для военнослужащих печки-буржуйки», — пояснил Эльдар Гарашов.

По заданным техническим условиям студенты колледжа постарались улучшить эксплуатационные качества. Соблюдалось несколько условий: печка должна быть подъемной и долгое время сохранять тепло.

«На сегодняшний день изготовлено 30 печек. Собираемся передать их на передовую», — добавил мастер производственного обучения.

«Благодарю преподавателей и ребят за инициативность и неравнодушие», — написал в своем Telegram-канале глава района Рустем Нуриев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Елабужского района РТ отправили 20 маскировочных сетей в зону СВО.