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Из Менделеевска бойцам СВО отправили очередную партию гуманитарного груза
Около двух тонн необходимых вещей отправили в зону спецоперации из Менделеевского района. Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, в эту партию шефской помощи вошли маскировочные сети, газовые баллоны, личные посылки, маскировочные костюмы, сухие супы, изолон, хозяйственные перчатки, влажные салфетки, медикаменты, а также новинка — сухой гарнир.
ООО «Столичная фабрика» отправила для земляков 960 бутылок питьевой воды.
«Спасибо всем, кто вносит вклад в это важное дело. Благодарю инициативную группу „Мы вместе“ и всех неравнодушных жителей нашего района», — заметил глава района Радмир Беляев, который также присутствовал на отправке.
Ранее Менделеевский район направил в зону СВО очередную партию помощи с индивидуальными посылками и подарками бойцам к 23 Февраля, а также автомобиль «ГАЗель». Также демобилизованные участники СВО в Менделеевске начали проходить реабилитацию в санатории.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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