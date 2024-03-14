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Демобилизованные участники СВО в Менделеевске начали проходить реабилитацию в санатории
Военнослужащие из Менделеевского района, демобилизованные по ранению, начали проходить реабилитацию в санатории «Ижминводы». С 1 марта в районе началась работа по муниципальному проекту бесплатной реабилитации бойцов.
Она включает в себя 14 дней индивидуальной программы. В программу входят физиотерапия, ЛФК, прием минеральный воды, массаж, а также другие процедуры, при необходимости назначенные врачами.
Заявки на участие в программе принимаются в местном отделении фонда «Защитники Отечества». На данный момент поступило 19 заявок.
«Наш приоритет всегда — поддержка участников СВО и их семей. У каждой семьи есть куратор, который знает обо всех ее потребностях. А для скорейшего восстановления бойцов мы ввели муниципальную программу реабилитации», — прокомментировал глава района Радмир Беляев.
Напомним, ранее Менделеевский район направил в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи с индивидуальными посылками и подарками бойцам к 23 февраля, а также автомобиль «Газель».
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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