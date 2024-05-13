Из Кении, Швеции и других стран: участниками Х Казанского марафона стали 28 тыс. человек

В юбилейном X Казанском марафоне приняли участие 28 тысяч человек. С каждым годом растет как количество, так и география участников, отметил мэр Ильсур Метшин на деловом понедельнике в исполкоме.

«Такого количества гостей и участников мы еще не встречали. Почти 30 тысяч человек приняли участие. Статус нашего марафона растет с каждым годом. Растет и количество, и география участников», — цитирует градоначальника пресс-служба мэрии.

Отмечается, что на старт вышли как спортсмены из России, так и представители Беларуси, Казахстана, Турции, Кении, Венгрии, Румынии, Швеции и Бельгии. 11 мая состоялись массовые забеги на 10 и 3 км, 12 мая — на 21 и 42 км. Кроме того, прошел чемпионат России по марафону.

Ранее сообщалось, что Казанский марафон впервые показали в эфире федерального телеканала.