Из казанской больницы №7 выписали двоих пострадавших в ДТП на Вишневского

Первых двух пациентов, которых накануне сбил водитель такси на улице Вишневского в Казани, выписали из Городской клинической больницы №7. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

«Двоих пациентов, которые поступили в городскую клиническую больницу №7 Казани после ДТП на Вишневского, после оказания всей необходимой медицинской помощи выписали, они продолжат наблюдение в поликлиниках по месту жительства», – отметили в седьмой больнице.

В пресс-службе добавили, что сейчас в клинике продолжают лечение трое пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что в понедельник водитель такси сбил 11 человек на автобусной остановке. Сегодня его отправили в СИЗО на два месяца.