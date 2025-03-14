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Происшествия 14 марта 2025 15:38

Из казанской больницы №7 выписали двоих пострадавших в ДТП на Вишневского

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Первых двух пациентов, которых накануне сбил водитель такси на улице Вишневского в Казани, выписали из Городской клинической больницы №7. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе больницы.

«Двоих пациентов, которые поступили в городскую клиническую больницу №7 Казани после ДТП на Вишневского, после оказания всей необходимой медицинской помощи выписали, они продолжат наблюдение в поликлиниках по месту жительства», – отметили в седьмой больнице.

В пресс-службе добавили, что сейчас в клинике продолжают лечение трое пострадавших, им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что в понедельник водитель такси сбил 11 человек на автобусной остановке. Сегодня его отправили в СИЗО на два месяца.

#ДТП жертвы
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