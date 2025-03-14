В Казани суд отправил в СИЗО на два месяца водителя, сбившего 11 человек

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Приволжский суд Казани арестовал на два месяца 30-летнего водителя такси Евгения Крусева, который несколько дней назад сбил 11 человек около остановки на улице Вишневского.

Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, при этом совершенное в состоянии опьянения. Также его обвиняют в пьяном вождении, будучи подвергнутым административному наказанию, и в двух эпизодах подделки документов.

«Крусев нарушил ПДД, что повлекло, по неосторожности тяжкие последствия для здоровья пострадавшей. Кроме того, Крусев, 28 февраля, в Нижегородской области, был привлечен к административной ответственности за отказ от медкомиссии. Ему был назначен штраф и лишение прав на год. Однако Крусев, будучи в состоянии наркотического опьянения, сел за руль», – сказал следователь.

Помимо этого, Крусев купил поддельную справку об осмотре психиатром. Также он приобрел поддельную справку у врача психиатра-нарколога.

Следователь в суде настаивал на том, что Крусеву необходимо назначить содержание под стражей, чтобы он не смог препятствовать следствию.

«Я приношу извинения всем, кто пострадал в ДТП. Я не хотел, чтобы так получилось. Прошу назначить мне меру пресечения не связанную с содержанием в СИЗО», – сказал Евгений Крусев.

Суд постановил отправить Крусева в СИЗО до 10 мая этого года. Там он будет ожидать рассмотрения уголовного дела.