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Общество 1 декабря 2023 11:00

Из Казани вылетела журналистская делегация на День Татарстана на выставке «Россия»

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Из Казани вылетела журналистская делегация на День Татарстана на выставке «Россия»

Из Казани отправилась большая журналистская делегация, которая будет освещать День Татарстана на выставке-форуме «Россия» в Москве. Большая презентация достижений республики на ВДНХ состоится 2 декабря.

В делегацию, как сообщает корреспондент «Татар-информа», вошли 17 журналистов — представителей республиканских СМИ.

Напомним, что программа республики развернется на пяти площадках, а церемония открытия с участием Раиса РТ Рустама Минниханова состоится в зале А павильона №75.

Экспозиция представит значимые достижения Татарстана в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Подробнее о культурной программе — татарской свадьбе, мастер-классах и концерте — можно узнать в материале «Татар-информа».

#выставка-форум Россия
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