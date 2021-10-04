Из Казани возобновились авиарейсы в Доминикану

Татарстан возобновил авиасообщение с Доминиканской Республикой. Первый после начала пандемии трансатлантический рейс из Казани в Ла-Романа состоялся 3 октября, сообщает пресс-служба аэропорта столицы РТ.

«Атлантику в это воскресенье пересекли 524 пассажира, загрузка борта составила 100%, – говорится в сообщении. – В октябре запланировано еще два вылета».

Кроме того, сформирована программа полетов на осенне-зимний сезон.

Пассажиров будут перевозить на Boeing 777-300ER на регулярной основе один раз в две недели.

Россия возобновила прерванное из-за пандемии Covid-19 авиасообщение с Доминиканой 9 августа, о чем сообщало ИА «Татар-информ».