Из Казани в зону СВО отправили уже 78 фур гумпомощи

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Из Казани в зону специальной военной операции уже отправили 15 колонн гуманитарной помощи, или порядка 78 фур. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Помимо оказания адресной помощи всем участникам СВО, мы продолжаем со своей стороны сбор гуманитарной помощи для подшефных регионов и для наших военнослужащих. Всего за этот период мы отправили 1,5 тысячи тонн гуманитарного груза: 15 колонн, где-то 78 фур. И мы продолжим эту работу», – сказал градоначальник.

Он также отметил, что необходимо комплексно подготовиться к социализации вернувшихся с СВО бойцов. В том числе помочь им с лечением и восстановлением, интеграцией в новые профессии.