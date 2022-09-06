Второй ретропоезд отправится из Казани в Свияжск 10 сентября

С центрального вокзала Казани до станции Свияжск 10 сентября отправится ретропоезд «Лебедянка», который идет на угольной тяге. Пассажиры смогут не только проехать в старинном паровозе, но и побывать в кабине машиниста, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Туристов ждет специальная программа в компании гида. В Свияжске пройдет обзорная экскурсия по острову с посещением уникального музея археологического дерева “Татарская слободка”», – отметили в пресс-службе.

Паровоз отправится из Казани в 10.55 и прибудет на станцию Свияжск в 12.05. Здесь до острова предусмотрен трансфер. В обратном направлении поезд отправится в 17.05 с прибытием на вокзал Казань-1 в 18.20.

Билеты можно приобрести в пригородных железнодорожных кассах на станциях Казань-1, Восстание, Юдино, Васильево, Зеленый Дол.

Паровоз Л (Л — в честь конструктора Льва Лебедянского, до 1947-го — П, «Победа») — советский магистральный грузовой паровоз, разработанный в конце Великой Отечественной войны и выпускавшийся с 1945 по 1955 год. Один из лучших и массовых советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог страны. За это его разработчики и были награждены Сталинской премией. Неофициальные прозвища — «Лебедянка» и «Лебедь».

Первый раз ретропоезд на паровой тяге отправился из Казани в Свияжск 22 июня, о чем сообщал «Татар-информ».