Из Казани в Сочи вылетел самолет, который ранее вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет рейса Казань — Сочи, который вернулся в столицу Татарстана днем 11 сентября из-за технической неисправности спустя час после вылета, вылетел в 19.04, сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.

Время задержки составило 7 часов 44 минут. Кроме того, на время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Напомним, сегодня днем самолет, следовавший по маршруту «Казань-Сочи» вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Как выяснилось, сегодня самолет Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Международного аэропорта «Казань». Однако командиром борта было принято решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине.

Как стало известно агентству, по предварительным данным, причиной стала неисправность закрылок.