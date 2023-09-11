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Из Казани в Сочи вылетел самолет, который ранее вернулся в аэропорт из-за неисправности
Самолет рейса Казань — Сочи, который вернулся в столицу Татарстана днем 11 сентября из-за технической неисправности спустя час после вылета, вылетел в 19.04, сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.
Время задержки составило 7 часов 44 минут. Кроме того, на время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Напомним, сегодня днем самолет, следовавший по маршруту «Казань-Сочи» вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
Как выяснилось, сегодня самолет Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Международного аэропорта «Казань». Однако командиром борта было принято решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине.
Как стало известно агентству, по предварительным данным, причиной стала неисправность закрылок.
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