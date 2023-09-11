Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вылетевший из Казани в Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
Самолет, следовавший по маршруту «Казань-Сочи» вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом «Татар-информу» сообщили в Татарстанской транспортной прокуратуре.
Как выяснилось, сегодня самолет Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Международного аэропорта «Казань». Однако командиром борта было принято решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине.
Как стало известно агентству, по предварительным данным, причиной стала неисправность закрылок.
Отмечается, что в 11.57 самолет благополучно приземлился в аэропорту «Казань». Всего на борту находилось 165 пассажиров. Технические службы аэропорта ведут работу по устранению неисправности.
В настоящее время организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа