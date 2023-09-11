Вылетевший из Казани в Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Самолет, следовавший по маршруту «Казань-Сочи» вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом «Татар-информу» сообщили в Татарстанской транспортной прокуратуре.

Как выяснилось, сегодня самолет Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из Международного аэропорта «Казань». Однако командиром борта было принято решение о возврате в аэропорт вылета по технической причине.

Как стало известно агентству, по предварительным данным, причиной стала неисправность закрылок.

Отмечается, что в 11.57 самолет благополучно приземлился в аэропорту «Казань». Всего на борту находилось 165 пассажиров. Технические службы аэропорта ведут работу по устранению неисправности.

В настоящее время организована проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.