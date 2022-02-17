Из Казани в мае откроются авиарейсы в Анапу, Геленджик и Симферополь

Из Казани в мае начнутся полеты в Анапу, Геленджик и Симферополь. По каждому направлению рейсы будут выполняться дважды в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Полеты будут осуществляться в Анапу с 31 мая по вторникам и субботам, в Геленджик — с 29 мая по средам и воскресеньям, в Симферополь — с 31 мая по вторникам и пятницам», – отметили в пресс-службе.

В Анапу и Геленджик пассажиров будут перевозить на российских самолетах SSJ100 вместимостью 100 человек, в Симферополь — на Airbus 321 на 220 кресел.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце мая откроются рейсы в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи из аэропорта «Бегишево».