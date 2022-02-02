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Ру Тат
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Транспорт
2 февраля 2022  06:08

Из аэропорта «Бегишево» в мае откроются рейсы в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи

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Из международного аэропорта «Бегишево» в мае откроются прямые рейсы в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Полеты будут выполняться на новейших комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 человек», – отметили в министерстве.

Из Нижнекамска рейсы в Анапу будут выполняться с 3 июня по пятницам, в Геленджик – с 30 мая по понедельникам, в Симферополь – с 31 мая по вторникам и пятницам, в Сочи – с 29 мая по вторникам и воскресеньям.

Кроме того, в марте из аэропорта «Бегишево» начнутся полеты в Екатеринбург.

#открытие авиарейса
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