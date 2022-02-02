Из аэропорта «Бегишево» в мае откроются рейсы в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи

Из международного аэропорта «Бегишево» в мае откроются прямые рейсы в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Полеты будут выполняться на новейших комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 человек», – отметили в министерстве.

Из Нижнекамска рейсы в Анапу будут выполняться с 3 июня по пятницам, в Геленджик – с 30 мая по понедельникам, в Симферополь – с 31 мая по вторникам и пятницам, в Сочи – с 29 мая по вторникам и воскресеньям.

Кроме того, в марте из аэропорта «Бегишево» начнутся полеты в Екатеринбург.