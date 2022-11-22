Из Казани в Лисичанск отправили вторую колонну со 100 тоннами гуманитарного груза

Сегодня из Казанской ратуши в Лисичанск отправилась вторая колонна фур с гуманитарной помощью. Пять фур общим весом в 100 тонн наполнены продуктами, теплой одеждой, специальным снаряжением и медикаментами.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Правительство РТ обратило особое внимание на запросы жителей Лисичанска. Поэтому в состав груза включили 150 генераторов и 16 печей-буржуек, которые отправятся в помощь жителям подшефного республике города. Ильсур Метшин лично вышел к журналистам, чтобы рассказать о собранном грузе.

«Очередной груз гуманитарной помощи подготовлен к отправке в Лисичанск. В сборе поучаствовало порядка двухсот разных предприятий: ИП, малый бизнес, крупный бизнес – а также неравнодушные казанцы. В течение нескольких дней эти 100 тонн дойдут до Лисичанска. Мы постоянно находимся на прямой связи с нашими коллегами и высылаем то, что необходимо», – поделился мэр Казани.

Он отметил, что в формирование груза для второй колонны большой вклад внесли предприятия, возглавляемые депутатами Казанской городской Думы, и сами представители депутатского корпуса. Они предоставили товаров на более чем 7 миллионов рублей. Сегодня они тоже вышли провожать колонну.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Всего к сбору помощи присоединились 113 организаций и предприятий, фармацевтические компании, образовательные учреждения, рекламные компании и многие другие. Больше 600 жителей города принесли товары первой необходимости и продукты. В результате сегодня отправилось 29 тонн продуктов питания и 71 тонна непродовольственных товаров.

Проводить груз пришел и заведующий отделением альметьевской детской городской больницы перинатального центра Кирилл Булатов. Он рассказал, что на днях на поезде отправляется в Лисичанск.

«У меня давно была мысль поехать на помощь в Лисичанск. Я собрал информацию о том, что сейчас там нет детских врачей, а самих детей очень много. В рамках гуманитарной миссии "Ярдәм янәшә" я отправляюсь в Лисичанск на месяц. Моя семья переживает за меня, но супруга полностью поддерживает и уже ждет возвращения. Главное – помочь детям, все ради этого», – поделился детский врач.

Колонна двинулась в путь. Еще сегодня утром жители Лисичанска поблагодарили казанцев и организации, оказывающие поддержку в восстановлении города. Видео с благодарностями и кадрами из подшефного города сегодня поделилась мэрия Казани.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, сбор гуманитарного груза под эгидой «Доброй Казани» для жителей Лисичанска объявил мэр Казани. 31 октября начал работать склад площадью 800 квадратных метров на Горьковском шоссе, 53а. Здание склада предоставил фонду «Добрая Казань» на безвозмездной основе один из неравнодушных предпринимателей города. На этот склад свозится груз со всех пунктов сбора гуманитарной помощи и от организаций.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Склад работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу – с 9.00 до 14.00.