Из Казани в Курскую область отправили 24 тонны продовольственных товаров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из Казани в помощь пострадавшим жителям Курской области отправили очередную партию гуманитарного груза. Это продовольственные товары общим весом 24 тонны, рассказал исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

«Очередную отправку гуманитарной помощи мы готовили вчера и сегодня. 24 тонны – это продуктовые наборы, которые очень бережно упаковываются нашими волонтерами, за что, конечно, нашим небезразличным гражданам огромное спасибо. Все волонтерские организации поддерживают наше движение “Ярдәм янәшә! Помощь рядом!”, чтобы оказать помощь нашим братьям и сестрам», – прокомментировал он.

Мубаракшин также поблагодарил жителей республики, компании, общественные организации и учебные заведения за неравнодушие и напомнил, что акция проводится по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в тесном взаимодействии с МЧС России и Управлением МЧС России по Республике Татарстан.

Кроме того, организаторы находятся в постоянном контакте с представителями Курской области. Прежде чем формировать наборы, они узнали у курян, что конкретно им сейчас необходимо. Если в прошлые гуманитарные миссии отправляли преимущественно средства личной гигиены, технику – генераторы, холодильники, микроволновые печи, то сейчас пострадавшим жителям особенно необходимы продовольственные товары.

«Индивидуальные продуктовые наборы были закуплены через благотворительный фонд “Ак Барс Созидание”, куда перечисляли денежные средства жители нашей республики, организации. И сегодня мы отправляем уже вторую партию таких индивидуальных наборов», – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ и координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

В наборы в том числе вошли масло, мука, сгущенка, тушенка, печенье, различные консервы и крупы, чай и сладости. Продукты упаковали в индивидуальные коробки для того, чтобы их было проще раздавать на месте. Специалист сектора по работе с территориями Информационного ресурсного центра добровольчества РТ Айнур Багаутдинов, в свою очередь, подчеркнул, что это не последняя отправка гуманитарки, пункты сбора помощи жителям Курской области продолжают свою работу.

«Наши пункты гуманитарной помощи работают с 8 августа. Именно с этого дня они ни на один день не останавливались, каждый день работают с 10 утра до 6 вечера. Каждый день там можно наблюдать волонтеров, которые представляют различные организации республики Татарстан, движения, школы, приходят и обычные жители, которые изъявили желание помочь жителям Курска», – заключил он.

Багаутдинов также призвал татарстанцев не оставаться в стороне и помочь соотечественникам, попавшим в трудную ситуацию: «Каждый может стать частью добровольчества Республики Татарстан».

Видео: © Александра Давыдова / «Татар-информ»