Из Казани в Екатеринбург запустят дополнительные авиарейсы

Фото: t.me/uralairlines/

С 30 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит два дополнительных рейса Казань — Екатеринбург и в обратном направлении. Об этом сообщает авиаперевозчик в своем Telegram-канале.

Дополнительные полеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Длительность перелета составит около полутора часов.

В четверг самолеты будут вылетать в 16.30 из Екатеринбурга и в 17.05 из Казани, в воскресенье — в 14.15 из Екатеринбурга и в 14.40 из Казани.

Авиаперевозчик уже осуществляет полеты по этому направлению по понедельникам и пятницам, о чем сообщал ранее «Татар-информ».