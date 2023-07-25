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Из Казани в Екатеринбург запустят дополнительные авиарейсы
С 30 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит два дополнительных рейса Казань — Екатеринбург и в обратном направлении. Об этом сообщает авиаперевозчик в своем Telegram-канале.
Дополнительные полеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Длительность перелета составит около полутора часов.
В четверг самолеты будут вылетать в 16.30 из Екатеринбурга и в 17.05 из Казани, в воскресенье — в 14.15 из Екатеринбурга и в 14.40 из Казани.
Авиаперевозчик уже осуществляет полеты по этому направлению по понедельникам и пятницам, о чем сообщал ранее «Татар-информ».
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