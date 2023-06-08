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Из Казани откроются авиарейсы в Екатеринбург
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» 23 июня откроется авиарейсы из Казани в Екатеринбург и в обратном направлении, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам в 18.55 и по пятницам в 14.55.
Длительность перелета составит чуть более полутора часов.
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