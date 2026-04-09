Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

В Татарстане 24 апреля стартует пассажирская навигация по Волге – в этом сезоне планируют открыть более десяти социально значимых маршрутов и увеличить пассажиропоток. Помимо традиционных направлений в расписании появятся новые рейсы, а за счет обновления флота и запуска судов на воздушной подушке перевозки намерены сделать круглогодичными.





В Татарстане 24 апреля откроется пассажирская навигация по Волге. Первый рейс отправится из речного порта Казани в Верхний Услон, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» гендиректор «Флота РТ» Роман Лизалин.

Первый рейс скоростного судна – «Метеора» – запланирован на 30 апреля: он отправится в Болгар и Тетюши. Навигация водоизмещающего флота продлится до 22 ноября. В этот же день завершится работа и скоростных судов.

В этом году откроют более десяти социально значимых маршрутов. Регулярные рейсы вниз по Волге будут заходить в 11 населенных пунктов: Студенец, Садовую, Нижний Услон, Ключищи, Матюшино, Ташевку, Гребени, Шелангу, Кзыл-Байрак, Тенишево и Тетюши.

Рейсы вверх по Волге свяжут Казань с Верхним Услоном, Печищами, Набережными и Пустыми Морквашами, Дачной и Рудником.

«В прошлом году мы очень переживали, что у нас будет большой отток пассажиров. Собственно, так и случилось – социальные рейсы просели ввиду того, что был открыт мост (трасса М12, – прим. Т-и) и люди пересели на автомобильный транспорт. Но подтянулись коммерческими рейсами. В итоге общее количество перевезенных пассажиров составило 362 тыс. На этот год поставили план – 370 тыс. перевезенных пассажиров», – заявил Лизалин.

Роман Лизалин: «Мы на регулярной основе выходим в навигацию нашими новыми скоростными судами второго поколения на маршрут Казань – Набережные Челны»

Рейс Казань – Набережные Челны запустят впервые со времен СССР

В навигацию этого года откроется новое направление – маршрут Казань – Набережные Челны. На нем будет задействовано два скоростных судна «Метеор-2020».

«У нас есть основные направления – Болгары и Свияжск, но в этом году для нас произойдет достаточно серьезное событие. Мы на регулярной основе выходим в навигацию нашими новыми скоростными судами второго поколения на маршрут Казань – Набережные Челны. Это действительно событие, потому что на регулярной основе рейс был только при Советском Союзе», – заявил Лизалин.

Следуя по маршруту, теплоход будет заходить в Камское Устье, Чистополь, Нижнекамск и Елабугу.

Рейс будет выполняться еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям с 1 мая по 30 августа. Но до Чистополя теплоход продолжит ходить до 11 октября.

Из Казани «Метеор» отправится в 9 часов утра и будет в Набережных Челнах в 14.50. В обратном направлении он будет отправляться также в 9 утра.

Из Казани откроются рейсы в Чебоксары, Сарапул и Нижний Новгород

Компания «Флот РТ» в эту навигацию будет работать внутри Татарстана. В то же время рассматривается возможность по восстановлению рейса в Ульяновск.

Ежедневные рейсы на «Валдаях» из Казани в Чебоксары и в обратном направлении, а также из Чебоксар в Свияжск и обратно организует компания «Чебоксарский речной порт».

Компания «Водолет» будет перевозить по маршруту Нижний Новгород – Казань и Казань – Сарапул.

Ожидается поставка двух судов на воздушной подушке

В этом году «Флот Республики Татарстан» планирует перейти на «бесшовную» навигацию. Это станет возможным после приобретения компанией двух пассажирских судов на воздушной подушке «Парма-44», рассказал Лизалин.

«Компанией заключен контракт на поставку двух судов на воздушной подушке, и мы собираемся с этого года сделать паромную переправу, соединяющую Казань и Верхний Услон. Летом по этому маршруту будут ходить суда проекта А-217 ледового класса, а уже осенью мы будем перевозить на воздушных подушках», – сообщил он.

Первое судно на воздушной подушке поступит в октябре-ноябре, а второе – после Нового года, уточнил гендиректора компании.

По его словам, такая «бесшовная» логистика позволит привлечь еще больше пассажиров. Более того, маршрут может заинтересовать и жителей других регионов России.

«Пассажиры из других регионов об этом спрашивали, они бы хотели зимой путешествовать на воздушной подушке», – подчеркнул Лизалин.

Число судов вырастет, а причалы отремонтируют

В навигацию прошлого года было задействовано 21 судно. В этом году планируется запустить не менее 23 единиц.

«Когда мы говорим про прирост судов, имеется в виду и приобретение новых, и восстановление ранее эксплуатирующихся судов, которые долгое время не работали. Мы их приводим в нормативное состояние. Например, в этом году ведем работу по восстановлению судна «Восход-74», – уточнил гендиректор.

Лизалин отметил, что практически на всех судах, за исключением одного-двух, поменяли главные и вспомогательные энергетические установки, установили новые двигатели, заменили иллюминаторы.

Кроме того, проводится работа по капитальному ремонту дебаркадеров. До конца этого года планируется завершить работу по восстановлению трех дебаркадеров.