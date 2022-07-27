Из Казани в Баку запускают новый авиарейс

С 1 августа из Казани в Баку запустят новый авиарейс. Самолеты будут курсировать один раз в неделю по понедельникам.

Вылет из столицы Азербайджана запланирован на 12:20 по местному времени, прибытие в Казань – на 14:00. Обратно из столицы Татарстана самолет вылетит в 15:00, прибытие в Баку – в 18:40. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet-100, сообщает пресс-служба авиакомпании «ИрАэро».

Ранее «Татар-информ» писал о возобновлении регулярных рейсов в Баку, самолеты курсируют дважды в неделю.