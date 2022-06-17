Из Казани возобновились регулярные авиарейсы в Баку

Из Казани возобновились регулярные авиарейсы в столицу Азербайджана – Баку. Первый рейс вылетел с загрузкой 100%, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Полетная программа выполняется с июня по средам, а с 2 июля и до конца октября – дополнительно по субботам», — отметили в пресс-службе.

По средам из Казани вылет назначен на 20.30, прибытие в аэропорт Баку — 23.55. Обратный вылет — в 17.40, посадка в Казани — 19.20.

По субботам, с 2 июля, вылет из Казани запланирован на 19.20, прибытие в Баку — 22.50. Обратно самолет вылетит в 16.40 и приземлится в Казани в 18.20.

Для каждого аэропорта указано местное время. В Азербайджане время на час опережает московское.

Для выполнения полетов задействованы 106-местные Embraer 190.