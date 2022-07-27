Из Казани в августе запустят прямой ежедневный поезд в Нижний Новгород. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Садыков.

«В ближайшее время планируем открыть новые маршруты с Башкортостаном, Нижегородской и Ульяновской областями. Например, 4 августа хотим запустить межрегиональное сообщение Казань – Нижний Новгород», – рассказал спикер.

Садыков уточнил, что поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды. Из Казани он отправится в 5.10 и прибудет в Нижний Новгород в 11.30. А возвращаться будет в тот же день с выездом в 16.08 и прибытием в 22.28. «Думаю, что маршрут будет востребован у бизнес-сообщества и туристов», – отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, по его словам, прорабатывается железнодорожное направление с Ульяновской областью. «Оно очень востребовано, особенно у жителей Буинского и Дрожжановского районов Татарстана. Предполагаем, что вопрос решится в этом году. Проводится работа по тарифной составляющей», – подчеркнул Садыков.

В Татарстане пригородные железнодорожные перевозки пассажиров осуществляются по 119 направлениям, в том числе по между Татарстаном и Марий Эл, Башкортостаном, Удмуртией и Чувашией.

О том, как будут развивать автобусные, речные и воздушные пассажирские перевозки в Татарстане и с какими проблемами столкнулись перевозчики из-за санкций, рассказал в интервью «Татар-информу» замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Садыков.