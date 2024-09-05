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Из Казани планируют запустить прямые рейсы в Индию
Компания «Аэрофлот» собирается организовать прямые рейсы из Сочи и Казани в Индию. Об этом рассказал посол Индии в России Винай Кумар на полях проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.
«Сейчас мы работаем над увеличением частоты полетов гражданской авиации между Россией и Индией», — пояснил дипломат.
«Мы готовы пойти навстречу любым запросам, которые могут возникнуть у российских авиакомпаний, особенно у „Аэрофлота“, в плане увеличения числа рейсов и их вместительности», — заверил в связи с этим посол.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что авиарейсы из Казани в Шанхай продлили до конца марта 2025 года.
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