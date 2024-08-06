Из Казани планируют запустить авиарейсы на Ближний Восток

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая ведет переговоры об открытии авиарейсов на Ближний Восток. Об этом со ссылкой на генерального директора воздушной гавани Сергея Романцова сообщает РБК-Татарстан.

«На данный момент у нас ведется работа с Qatar Airways по Ближнему Востоку, — поделился собеседник издания. — Пока это переговорный процесс».

По данным Романцова, за первые шесть месяцев 2024 года аэропорт обслужил около 2,5 миллиона пассажиров. В сравнении с прошлогодними показателями отмечен рост на 5,8%. Осуществляются перелеты по 78 направлениям, в частности 29 международным.