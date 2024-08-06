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Общество 6 августа 2024 19:15

Из Казани планируют запустить авиарейсы на Ближний Восток

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Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая ведет переговоры об открытии авиарейсов на Ближний Восток. Об этом со ссылкой на генерального директора воздушной гавани Сергея Романцова сообщает РБК-Татарстан.

«На данный момент у нас ведется работа с Qatar Airways по Ближнему Востоку, — поделился собеседник издания. — Пока это переговорный процесс».

По данным Романцова, за первые шесть месяцев 2024 года аэропорт обслужил около 2,5 миллиона пассажиров. В сравнении с прошлогодними показателями отмечен рост на 5,8%. Осуществляются перелеты по 78 направлениям, в частности 29 международным.

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#аэропорт Казань #Ближний Восток
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