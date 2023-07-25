news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 25 июля 2023 13:15

Из Казани откроются прямые рейсы в Омск

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Из Казани откроются прямые рейсы в Омск
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Авиакомпания Red Wings с 2 августа запустит прямые рейсы из Омска в Казань. Обновленное расписание полетов появилось на сайте Омского аэропорта имени Д.М. Карбышева.

Из Омска самолет будет вылетать 4.30 в период с 2 по 30 августа, а с 6 сентября по 25 октября – в 8.10. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит дополнительные рейсы Казань — Екатеринбург.

#открытие авиарейса
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное