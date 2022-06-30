Из Казани осенью откроются новые регулярные рейсы в Иркутск и Новокузнецк

В Международном аэропорту «Казань» в период зимней навигации откроются новые регулярные рейсы. С 30 октября из столицы Татарстана будут выполняться полеты в Иркутск, а с 1 ноября – в Новокузнецк, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По маршруту Казань – Иркутск самолеты будут летать два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Так, из столицы Татарстана рейс будет отправляться в 23.20 и прибывать в 9.05, а из Иркутска – в 10.20 с прибытием в 10.40.

По направлению Казань – Новокузнецк полеты запланированы по вторникам и субботам. Из столицы Татарстана отправление назначено на 00.10, прибытие – на 7.40. Обратно из Новокузнецка лайнер вылетит в 8.40 и прибудет в 8.30.

«Указано местное время для каждого аэропорта. Время в Новокузнецке на четыре часа опережает московское, а в Иркутской области – на пять часов. В расписании возможны изменения. Рейсы ориентированы как на представителей бизнеса, так и туристов. Билеты уже в продаже», – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о запуске нового авиарейса из Казани в Тобольск. Авиакомпании «ЮВТ АЭРО» начала полеты 13 мая на Bombardier CRJ-200.