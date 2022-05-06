Из Казани откроются прямые авиарейсы в Тобольск

Из Казани 13 мая откроются прямые авиарейсы в Тобольск. Полеты будут выполняться на лайнерах Bombardier CRJ-200 по понедельникам и пятницам, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

«Тобольск является важнейшим центром познавательного туризма в Сибири и крупным промышленным центром страны в области газохимии. Открытие рейса позволит усилить экономические, промышленные и культурно-туристические связи между Татарстаном и Тюменской областью», — отметили в пресс-службе.

По понедельникам из Казани самолеты будут вылетать в 3.40 и прибывать в аэропорт Тобольска имени Ремезова в 7.55. Обратный вылет назначен на 8.45 с посадкой в аэропорту столицы Татарстана в 8.50.

По пятницам из Казани лайнер будет отправляться в 5.30 и прибывать в Тобольск в 9.45, обратный вылет — в 10.45 с прибытием в аэропорт столицы Татарстана в 11.00.

Время для каждого аэропорта указано местное. Длительность полета составит более двух часов.