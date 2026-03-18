Из Казани может появиться прямой авиарейс в столицу Омана – Маскат

Прорабатывается вопрос о появлении прямого авиарейса из Казани в столицу Омана – Маскат. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» рассказал помощник Раиса Татарстана Марат Гатин.

«Татарстан работает над открытием полноценного своего представительства в Омане. Вопрос прямого авиасообщения с Маскатом тоже в работе. У нашей республики мощнейший туристический потенциал, который привлекает туристов из стран исламского мира. На мой взгляд, начинать нужно с чартерных рейсов и диалога с туроператорами», – заявил он.

По его словам, появление прямого авиасообщения между Казанью и Маскатом создаст серьезную базу для развития туризма, который потянет за собой и бизнес.

