Из Камских Полян до Нижнекамска планируется построить скоростную дорогу

Из поселка Камские Поляны до Нижнекамска планируется построить скоростную дорогу. Такую идею высказал глава моногорода Ринат Салахутдинов на обсуждении стратегии социально-экономического развития Камских Полян до 2030 года.

Одной из важных тем совещания стало увеличение доли малого и среднего бизнеса в поселке. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 300 субъектов МСП. В планах — увеличить эту цифру на 15%, а также создать комфортные условия для жизни населения за счет развития транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройства территории поселка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

«Один из вариантов сделать Камские Поляны — городом-спутником. Учитывая, что в Нижнекамске есть рабочие места и градообразующие предприятия, то есть идея построить из Камских Полян до Нижнекамска скоростную дорогу или пустить электричку. Таким образом камполянцы смогут за 20 минут добираться до работы, а вечером также возвращаться обратно», — отметил Ринат Салахутдинов.

Расстояние от Камских Полян до Нижнекамска составляет 45 км, до Набережных Челнов — 85 км, до Казани — 190. Вблизи поселка проходит автомагистраль республиканского значения «Казань — Чистополь — Нижнекамск» с выходом на магистраль федерального значения М7 «Москва — Уфа». Расстояние от Камских Полян до международного аэропорта — 80 км, а ближайшая железнодорожная магистраль проходит в 70 км от поселка.

По информации пресс-службы главы Нижнекамского района РТ, в обсуждении стратегии приняли участие глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин, руководители, депутаты, предприниматели, представители бизнеса и местные жители.

Айдар Метшин дал поручение руководству моногорода разработать «Дорожную карту Камских Полян». «Это планирование позволит в ближайшие годы следовать поставленным целям и задачам», — отметил глава муниципалитета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Камских Полянах появится своя улица Баумана с амфитеатром и игровыми зонами.