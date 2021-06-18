В Камских Полянах появится своя улица Баумана с амфитеатром и игровыми зонами

Самым долгожданным проектам для жителей поселка Камские Поляны станет благоустройство пешеходного променада «Школьный бульвар». На первый этап, который осуществляется в этом году, выделено 10 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы Нижнекамского района.

Финансирование поступило из бюджетов России и Татарстана: 8,1 млн рублей выделено из федерального бюджета, а 1,9 млн рублей — из республиканского.

Общественное пространство благоустраивается благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», входящему в состав национального проекта «Жилье и городская среда», а также по республиканской программе «Развитие общественных пространств РТ».

«Завершение строительства первой очереди планируется к 30 июля», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Нижнекамского района РТ.

Концепция заключается в реконструкции и благоустройстве территории, где разместится площадка для отдыха. На площади перед школой настелют брусчатку и уложат тротуар, установят фонари и озеленят территорию. Что касается озеленения, то здесь будут расти декоративные яблони, рябины, чубушник, сеслерия, котовник и шалфей.

При проектировании архитекторы учли запросы и пожелания всех групп населения. В скором времени тут появятся площадки для активного отдыха — зоны для культурно-развлекательных мероприятий, детские игровые зоны, доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, спортивные площадки, амфитеатр.

Бульвар предназначен для всех возрастных категорий, но особенно большим спросом он будет пользоваться у учеников школ №1 и 2, которые расположены неподалеку. Дети ассоциируются с потенциальным воплощением блестящих возможностей, поэтому разработчики приняли решение использовать яркие краски.

При этом территория грамотно разделена на зоны, что позволит полноценно использовать территорию как школьникам, так и людям старшего возраста, не мешая при этом друг другу.

На всей территории бульвара находятся три спортивные организации. При разработке проекта архитекторы обратили внимание на недостаток кафе и сервисов общественного питания. При этом территория обладает большим потенциалом и высокой проходимостью, поэтому здесь также запланировано создание точек общественного питания и пунктов проката, а также развитие сферы услуг и спортивного досуга.

Цель национального проекта «Жилье и городская среда» — улучшить жилищные условия населения и повысить комфортность городской среды. Это один из 12 национальных проектов, которые реализуются с 2019 года в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.