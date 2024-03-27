Из горящего дома на Газовой в Казани пожарные спасли мужчину

Из загоревшейся пятиэтажки на Газовой улице в Казани пожарные спасли мужчину, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился в доме №17. Горение происходило в квартире на втором этаже, а подъезд был сильно задымлен.

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Между первым и вторым этажами пожарные обнаружили мужчину. Его вынесли и передали врачам, которые госпитализировали пострадавшего в ожоговое отделение РКБ.

Пожар был ликвидирован. В причинах будут разбираться дознаватели Госпожнадзора.