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Из горящего дома на Газовой в Казани пожарные спасли мужчину
Из загоревшейся пятиэтажки на Газовой улице в Казани пожарные спасли мужчину, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился в доме №17. Горение происходило в квартире на втором этаже, а подъезд был сильно задымлен.
Между первым и вторым этажами пожарные обнаружили мужчину. Его вынесли и передали врачам, которые госпитализировали пострадавшего в ожоговое отделение РКБ.
Пожар был ликвидирован. В причинах будут разбираться дознаватели Госпожнадзора.
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