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Видео: в пятиэтажке на Газовой улице в Казани случился пожар
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В социальных сетях сообщают, что в пятиэтажке на Газовой улице в Казани случился пожар.
Очевидцы опубликовали кадры с сильным задымлением. На них видно, что густой дым валит из подъездных окон на четвертом и пятом этажах здания.
К месту прибыло несколько пожарных автомобилей. Информация о пожаре уточняется.
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