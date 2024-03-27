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Происшествия 27 марта 2024 14:56

Видео: в пятиэтажке на Газовой улице в Казани случился пожар

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В социальных сетях сообщают, что в пятиэтажке на Газовой улице в Казани случился пожар.

Очевидцы опубликовали кадры с сильным задымлением. На них видно, что густой дым валит из подъездных окон на четвертом и пятом этажах здания.

К месту прибыло несколько пожарных автомобилей. Информация о пожаре уточняется.

#пожар в казани
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