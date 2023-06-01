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Из Елабуги в зону проведения спецоперации отправили экскаватор-погрузчик
Елабужский автомобильный завод помог военной части, в которой служит бывший сотрудник предприятия. Коллектив завода отправил в зону проведения военной спецоперации экскаватор-погрузчик – об этом попросил сам боец, который приехал в родной город в отпуск.
Сегодня машину погрузили на трал, военнослужащий будет сопровождать ее в поездке до расположения полка. Помимо этого, он везет своим сослуживцам многочисленные адресные посылки от коллектива предприятия, родных и близких.
Елабужские предприятия и волонтеры города регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи и адресных посылок со всем необходимым и отправляют в зону проведения спецоперации. Семьям военнослужащих также оказывается вся необходимая поддержка.
Напомним, военнослужащие из зоны спецоперации начали отбывать в первые отпуска в середине марта. Обеспечить отдых бойцам поручил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода и не менее 14 дней без учета времени на дорогу.
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