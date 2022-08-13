Из Елабуги в ДНР отправился 10-тонный грузовик с продовольствием для военнослужащих

Более 8,3 тонн продовольствия было отправлено из Елабуги в зону боевых действий в ДНР в качестве поддержки вооруженных сил нашей страны, которые выполняют задачи в ходе специальной операции на Украине.

«Для наших военнослужащих была собрана необходимая продукция — вода, сахар, мука, дрожжи, энергетические батончики, чак-чак, пряники и многое другое», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

«Благодарю за поддержку руководителей предприятий, которые приняли участие в этой акции: Зеленодольский хлебокомбинат, ООО „Пласт“, ИП Сулейманову С.М.», — написал в своем Telegram-канале глава района Рустем Нуриев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Набережных Челнов в Ростов-на-Дону отправилась колонна «КАМАЗов» с 110 тонн подарков для военных.